تراجع الباذنجان الرومي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء27-12-2022

انخفضت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الثلاثاء 27- 12- 2022 ،وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلي 8 جنيهات، بينما تراجع كل من الجزر والخيار إلى 5 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه أمس و الباذنجان الابيض والرومي 5 جنيهات الفاصوليا تراجعت إلى 8 جنيهات ،الفلفل الرومي 16 جنيها، والكوسة 6.5جنيه بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 90 جنيها إلي 130 جنيها،والفلفل الحامي 7 جنيهات،والليمون 7 جنيهات،والكوسة 6 جنيهات،والخيار 3.5 جنيه،والباذنجان 3 جنيهات،والقلقاس 4 جنيهات .

و أكد التجار أن سعر الكابوتشا 3 جنيهات للواحدة،والبروكلي 5 جنيهات، والقرنبيط 7 جنيهات إلى 10 جنيهات ، والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات ، والسبانخ 3 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها والبطاطس الجديدة 6.5 جنيه .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر البطاطا 6.5 جنيه ،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير نصف جنيه،والبسلة 15 جنيها ،الفاصوليا 8 إلى 10 جنيهات ،والفلفل الألوان 20 جنيها،والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه، والباذنجان الملون 8 جنيهات،والباذنجان العروس 8 جنيهات،والباذنجان الرومي 5جنيهات ،والخيار الصوب 5 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 10 جنيهات ،والبصل الأصفر 10 جنيهات،الفلفل الأحمر / الشطة 15جنيها،والقثاء 6.5 جنيه،والفلفل الرومي 16 جنيها ،والكوسة 6.5 إلى 8 جنيهات،البطاطس 6.5 جنيه إلى 10جنيهات ،والقلقاس 6.5 جنيه،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 3.5 إلى 5 جنيهات،والجزر 5 جنيهات ،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 14 جنيها،والثوم 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر البرتقال أبوسره تراوح بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه ،والجوافة من 10جنيهات إلى 15 جنيها ،والرمان 15 جنيها،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه،والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 12.5 جنيه،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 30 جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 25 جنيها إلى 35 جنيها،والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها،والافوكادو 80 جنيها،والخوخ المستورد 35 جنيها،والكمثرى 20 جنيها .

وذكر التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 35 جنيها إلي 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 40 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

ولفت التجار إلي أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها، الكنتالوب 6 جنيهات إلى 10 جنيهات،والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

وقال التجار أن سعر التين الابيض 15 إلى 20 جنيها،والتين البرشومي الأسود 15 جنيها،والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 6.5 جنيه،والبرتقال الصيفي 5 جنيهات واليوسفي 10 جنيهات .