تراجع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 5-4-2023

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 5-4-2023 وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات والجزر 12 جنيها والخيار 16 جنيها والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 35 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها إلى 45 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 130 جنيها والفلفل الحامي 15 جنيها والليمون 10 جنيهات والكوسة 7 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 8 جنيهات .

وألمح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والسبانخ والملوخية 14 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها.

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر الباذنجان الأبيض 16 جنيها والباذنجان العروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 12 جنيها .

وأشار التجار إلى أن سعر البصل الأحمر 14 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 24 جنيها والكوسة 12 جنيها والبطاطس 9 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 12 جنيها والليمون 12 جنيها والثوم 8 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها واليوسفي 15 جنيها والجوافة 12 جنيها إلى 15جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والأفوكادو 100 جنيه والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلى 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة.

وأضاف التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .