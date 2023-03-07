تراجع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 7-3-2023

تذبذبت أسعار الخضروات واستقرت الفاكهة اليوم الثلاثاء 7-3-2023 وتراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 6.5 جنيه إلى 12 جنيها حسب الجودة والكوسة 6.5 إلى 8 جنيهات والبصل 20 جنيها والجزر والطماطم والخيار 8 جنيهات للكيلو الواحد والفلفل الرومي 16 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 جنيها إلي 150جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها والليمون 6 جنيهات والكوسة 3 جنيهات والخيار 3 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 8 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الخس جنيهين ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 18 جنيها و الفاصوليا 32 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 12 جنيها على الأكثر والباذنجان الملون 12 جنيها والباذنجان العروس 10 جنيهات والباذنجان الرومي 8 والخيار 8 جنيهات .

ونوه التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 20 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات والقلقاس 12 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 15 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 12 إلى 15 جنيها والموز 10 جنيهات إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 45 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والأفوكادو 100 جنيه والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار إن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وأوضح التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .