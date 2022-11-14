تراجع الباذنجان .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 14-11-2022

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأثنين 14 – 11- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه وتراجع الفلفل 12 جنيه ،والجزر ،والباذنجان العروس 8 جنيهات، والفلفل الالون 24 جنيها ،والقلقاس 8 جنيهات ،و الكوسة ،و الفاصوليا 10 جنيهات بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيها إلي 115 جنيه،والفلفل الحامي 5 جنيهات،والليمون 5 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات ، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات ، والقلقاس 4 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه للواحدة ،والبروكلي 13 جنيها ،والقرنبيط 10 جنيهات، والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 10 جنيهات للكيلو ، والكرنب 15 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 16 جنيها ،الفاصوليا 10 جنيهات،والفلفل الألوان 24 جنيها ،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات،والباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 10 جنيهات ،والخيار 8 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 6.5 جنيه،والبصل الأصفر 8 جنيهات ،الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها ، والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 16 جنيها ، والكوسة 10 جنيهات ،البطاطس 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات ،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات، والجزر 8 جنيهات ، والملوخية جنيهين ونصف ،والليمون 10 جنيهات ، والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والثوم 13 جنيها .

وذكر التجار أن سعر البرتقال اليوسفي 10 جنيهات ،والجوافة 7.5 جنيه ،والرمان 3.5 إلى 10 جنيهات ، الموز البلدي 12.5 إلى 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 8 جنيهات ونصف والعنب الكرمسون 20 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والعنب الأحمر 20 جنيها ،والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 20 جنيها إلى 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها ،والخوخ المستورد 25 جنيها ،والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار أن سعر التفاح الاخضر 20 جنيها إلي 40 جنيها ، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ، والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت من 17.5 إلى 25 جنيها ، والعنب الكرمسون ب20 جنيها ،الكنتالوب من 12 جنيهات إلى 15 جنيهات ، والشمام 15 جنيها، والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الاقل .

وقال التجار أن سعر التين الابيض 10 إلى 20 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات،والبرتقال أبو سرة 8 جنيهات إلي 10 جنيهات ،والبرتقال البلدي 10 جنيهات ،والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .