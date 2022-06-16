تراجع الباذنجان .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 16-6-2022

انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 16- 6 – 2022 ، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ،سجل الباذنجان الابيض 4 جنيهات بدلا من 5 جنيهات،و الطماطم 5 جنيهات ،الفلفل 6جنيهات ، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والخيار 6.5 جنيه ، والبصل 4جنيهات ،والبطاطس 5 جنيهات في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلي 60 جنيها ، والفلفل البلدي 4 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ، والكوسة أو الخيار 3.5 جنيه ، والباذنجان 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر البطاطا الحلوة 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للحزمة ، البسلة 12 جنيها ، الفاصوليا 12 جنيها ، والفلفل الألوان 10 جنيهات إلى 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض من جنيهين إلى 6 جنيهات، والباذنجان الملون 5 جنيهات بدلاً من 7 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر الفلفل البلدي 6 جنيهات، والفلفل الحامي / بسكرة 20 جنيها، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات ، البطاطس الجديدة 4 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب البناتي 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 5 جنيهات ، و الجزر 6 جنيهات ، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ،والليمون 14 جنيها إلي 20 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر العنب الأحمر 15 جنيها ،والعنب الاخضر من 5جنيهات إلى 12 جنيها ، والمشمش 15 جنيها ،و الجوافة 20 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والموز المستورد 15 جنيها .

أسعار الفاكهة

ولفت التجار إلي التجار أن سعر التفاح الاخضر 10جنيهات إلى 12 جنيها ونصف ،والتفاح الأحمر 15 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات ،و الكاكا 15 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ، والافوكادو 20 جنيها ، والخوخ 5 جنيهات إلى 10 جنيهات .

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأصفر 17 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ،والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها .

وذكر التجار أن سعر العنب الأحمر المستورد 20 جنيها ، عنب أسود مستورد 20 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي ب15 جنيها ،الكنتالوب من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والشمام 8 جنيهات ، والبطيخ من 15 جنيها إلى 25 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأضاف التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5جنيهات، والبرتقال الصيفي 3.5 جنيه .