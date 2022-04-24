تراجع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 24 أبريل 2022

تفاوت أسعار الخضار والفواكه في مصر

تراجع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 24 أبريل 2022
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

12:06 م, الأحد, 24 أبريل 22

انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 24-4-2022 الموافق 23 رمضان، وسجلت الطماطم 10 جنيهات ، الخيار 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 4 جنيهات ، والبسلة 8 جنيهات ، طبقا لتجار في أسواق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتراوح سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 170 جنيها إلي 200 جنيه، وسجل الفلفل البلدي 5 جنيهات ، والليمون 5 جنيهات ، والكوسة 3 جنيهات ، والباذنجان العروس 5 جنيهات، والباذنجان الرومي جنيهين ونصف ، والقلقاس 3 جنيهات.

وألمح التجار بأن سعر ربطة السبانخ جنيهين ، والبطاطا 5 جنيهات وحزمة البقدونس ، الكسبرة، الشبت ، الجرجير 50 جنيها ، والبسلة والفاصوليا 8 جنيهات ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والخيار 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر الفلفل الأحمر 30 جنيها ، والفلفل الحامي 25 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات ، البطاطس الجديدة 7 جنيهات ، والفلفل الرومي 15 جنيها، والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب 12 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات ، والباذنجان الملون 12 جنيها، والجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 20 جنيها للكيلو ، والليمون 14 جنيها.

وذكر التجار أن سعر الجوافة تراوح بين 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، والفراولة 6.5جنيه ، الموز البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 10 إلي 20 جنيها .

أسعار الفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح 20 جنيها ، والبلح الجاف 25 جنيها إلي 60 جنيها ، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها .

وقال التجار إن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق 40 جنيها ، والكمثرى 40 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر العنب بـ 40 جنيها ، عنب كرمسون 60 جنيها ، والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب من 10 إلى 15 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو كيت 50 جنيها ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات، واليوسفي 12 جنيها، والبرتقال البلدي 5 جنيهات.

الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

12:06 م, الأحد, 24 أبريل 22