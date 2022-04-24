انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 24-4-2022 الموافق 23 رمضان، وسجلت الطماطم 10 جنيهات ، الخيار 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 4 جنيهات ، والبسلة 8 جنيهات ، طبقا لتجار في أسواق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتراوح سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 170 جنيها إلي 200 جنيه، وسجل الفلفل البلدي 5 جنيهات ، والليمون 5 جنيهات ، والكوسة 3 جنيهات ، والباذنجان العروس 5 جنيهات، والباذنجان الرومي جنيهين ونصف ، والقلقاس 3 جنيهات.

وألمح التجار بأن سعر ربطة السبانخ جنيهين ، والبطاطا 5 جنيهات وحزمة البقدونس ، الكسبرة، الشبت ، الجرجير 50 جنيها ، والبسلة والفاصوليا 8 جنيهات ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والخيار 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر الفلفل الأحمر 30 جنيها ، والفلفل الحامي 25 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات ، البطاطس الجديدة 7 جنيهات ، والفلفل الرومي 15 جنيها، والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب 12 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات ، والباذنجان الملون 12 جنيها، والجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 20 جنيها للكيلو ، والليمون 14 جنيها.

وذكر التجار أن سعر الجوافة تراوح بين 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، والفراولة 6.5جنيه ، الموز البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 10 إلي 20 جنيها .

أسعار الفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح 20 جنيها ، والبلح الجاف 25 جنيها إلي 60 جنيها ، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها .

وقال التجار إن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق 40 جنيها ، والكمثرى 40 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر العنب بـ 40 جنيها ، عنب كرمسون 60 جنيها ، والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب من 10 إلى 15 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو كيت 50 جنيها ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات، واليوسفي 12 جنيها، والبرتقال البلدي 5 جنيهات.