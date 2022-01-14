تراجع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 14-1-2022

واصلت أسعار الخضروات و الفاكهة تباينها اليوم الجمعة 14-1-2022 ،وسجلت الطماطم جنيهين ونصف إلى 3.5 جنيه ، الباذنجان العروس 7 جنيهات ،والبطاطس والبصل 5 جنيهات ،و الخيار 8 جنيهات ،و الباذنجان الرومي 6.5 جنيه لدي باعة القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور من 25 إلي55 جنيها، لوزن 20كجم، و البصل 3 جنيهات،والخيار 3.5 جنيه ،والجزر جنيهين ونصف ،والفلفل 8 جنيهات،والليمون 5 جنيهات،والبطاطس الجديدة 3 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ،والبطاطا 4 جنيهات،والبقدونس،الكسبرة،الشبت،أو الجرجير 50 قرش ،والبسلة 8 للكيلو ،والفلفل الألوان 20 جنيها ،والخيار 8 جنيهات،والباذنجان الرومي 6 جنيهات ونصف .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها ،والفلفل الحامي الاخضر 14 جنيها، والكوسة 10 جنيهات ،والفلفل الألوان 20 جنيها ،والفاصوليا 6.5 جنيه،البطاطس الجديدة 5 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

وكشف التجار أن سعر الفلفل الحار 12 جنيها ،والباذنجان العروس 8 جنيهات ،والجزر 5 جنيهات ،والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 8 جنيهات،والملوخية 12 جنيها للكيلو،والليمون 20 جنيهات.

أسعار الفاكهة

و ذكر التجار أن سعر الجوافة 10 جنيهات،والبطيخة 50 جنيها،الموز البلدي 8 جنيهات،والموز المستورد 20جنيها،والتفاح الأخضر 17 جنيها،والبلح الأحمر 10جنيهات،والكاكا 15جنيها،الكيوي 35 جنيها، الافوكادو 35 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الرمان 12 جنيها ،والتفاح الأصفر 25 جنيها،والبرقوق الأسود 45 جنيها،والقشطة 40 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح الأحمر 20 جنيها،الموز المستورد 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

و لفت التجار إلي أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون 35 جنيها،والعنب البلدي 15 جنيها،والعنب الأحمر 30 جنيها،والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 12جنيها.

ونوه التجار إلى أن سعر المانجو الزبدية 40 جنيها للكيلو ،المانجو الفص 80جنيها ،والعويسي 55 جنيها ،والنعومي 35 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها،والمانجو دبشة 30 جنيها،والخوخ المستورد 40 جنيها،البرتقال أبو سرة 7 جنيهات واليوسفي 7 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات .