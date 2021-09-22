تراجع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء22-9-2021

شهدت اسعار الخضروات و الفاكهة انخفاضا اليوم الأربعاء 22-9-2021، وسجل الباذنجان الرومي 4جنيهات بدلا من 5جنيهات أمس ،و الطماطم من 6.5إلي 9جنيهات ،والخيار 5جنيهات إلى 8جنيهات،و الفاصوليا 20جنيها،البطاطس 7.5جنيه للكيلو الواحد ،والجزر 8جنيهات ، والبصل 4 جنيهات ، والتفاح 25جنيها،والجوافة 17جنيها ، والتين 20جنيها ،لدي بائعي التجزئة .

اسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوقي العبور وأكتوبر لتجارة الجملة 125جنيها للقفص زنة 18كجم بينما سجلت 200جنيها ، في الصعيد لوزن 40كجم .

أسعار الخضروات

واشار التجار إلى أن ربطة الخضرة مثل البقدونس ،الكسبرة ،الشبت ، الجرجير بنصف جنيه ،والكرفس 200قرش،والملوخية جنيهين للحزمة ،والبامية 15جنيها للكيلو ،والفلفل الالوان 24 جنيها ،و القثاء 5إلي 7جنيهات ،و الخيار البلدي أو الصوب 5 الي 8جنيهات، والباذنجان الرومي 4 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

واكد التجار أن أسعار الفلفل الحامي تراوحت من 6إلي 8جنيهات ،و الكوسة 8جنيهات، والفلفل الألوان 24جنيها، الفاصوليا25جنيها،والبطاطس8 جنيهات،والفلفل الرومي 4جنيهات إلى 8جنيهات ،والكرنب من 7إلى 25جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر الفلفل يتراوح بين 6إلي 8جنيهات للكيلو ، والباذنجان العروس من6جنيهات إلى 7جنيهات، والجزر 8جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 20جنيها إلى 25 والبامية 15جنيها للكيلو، والملوخية 7جنيهات للكيلو ،والليمون من 10إلي 14جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الجوافة تراوح بين 12 إلي 20جنيها،الموز البلدي من 8 جنيهات إلى 15جنيها، والموز المستورد 25جنيها،والبلح البرحي 30 جنيها ،والتفاح الأخضر 20جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن الرمان تراوح بين 5إلى 8جنيهات ،و التفاح الاصفر20جنيها،والبرقوق 30جنيها ،والتفاح الفرنساوي 35 جنيها، والتفاح السوري 25جنيها ، والتفاح اللبناني الاحمر 15إلي20جنيها إلى 30،الموز المستورد 25 جنيها.

أسعار الفاكهة

وألمح التجار أن سعر العنب الاسود 20جنيها ،والعنب البلدي 20جنيها ، والعنب الاحمر من 17.5إلي 20جنيها،التين من 15إلي20جنيها ، الكنتالوب 15جنيها للكيلو .

اسعار المانجو اليوم

واشار التجار إلى أن سعر المانجو مثل نعومي / زبدة / سكري تراوحت من 15 إلى 30 جنيها،والمانجو الفص 80جنيها والعويس من 30إلي35جنيها ،والمانجو الفونسو 35جنيها للكيلو ، والمانجو دبشة 20جنيها ،والكمثرى 20جنيها ،والخوخ البلدي 35جنيها، والخوخ المستورد 40جنيها ،البرتقال البلدي 10إلي 12جنيها ،والبطيخ 15إلي 20جنيها للواحدة والبرتقال ابو سرة 10جنيهات .