تراجع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 21-8-2023

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 21-8-2023 وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات بدلاً من 11 جنيها أمس، والبصل تراوح بين 18 و23 جنيها والخيار الصوب 14 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والبطاطس 14 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تأرجح بين 150 جنيها إلي 190 جنيها والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 15 جنيها والكوسة 7 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 15 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 30و40 جنيها والفلفل الألوان 25 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 10جنيهات والباذنجان الملون 10 جنيهات والخيار البلدي 16 جنيها والخيار الصوب 18 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والثوم 30 جنيها.

وقال التجار إن سعر البصل الأصفر 23 جنيها والبصل الأحمر 22 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 16 جنيها و ورق العنب 50 جنيها والفلفل البلدي 14 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 10 جنيهات إلى 40 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيها والبرقوق 30 جنيها إلى 45 جنيها و العنب الأحمر 20 جنيها والعنب البناتي 20 جنيها والبرتقال 25 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 17.5 جنيه و 20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 60 جنيها والتفاح الأحمر 60 جنيها والتفاح الأخضر 70 جنيها والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 60 جنيها والافوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 25 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 60 إلى 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 15 إلى 80 جنيها والمشمش 25 جنيها إلى 30 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط.

وقال التجار إن البرتقال البلدي 25 جنيها والبرتقال الصيفي 25 جنيها والتين 20 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب30 جنيها.