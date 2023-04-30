تراجع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 30-4-2023

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التراجع اليوم الأحد 30 -4-2023 وانخفض الباذنجان الأبيض إلى 5 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه والطماطم إلى 6.5 جنيه والخيار والكوسة من 6.5 إلى 10 جنيهات وورق العنب 25 جنيها والبامية 60 جنيها والفاصوليا 23 جنيها والفلفل 16 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 جنيها إلي 150 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 4 جنيهات والخيار 3 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 14 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها .

وقال التجار إن سعر الباذنجان الأبيض 6.5 جنيه والباذنجان العروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 6.5 جنيه علي الأقل .

و أشار التجار إلى أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات ورق العنب 35 جنيها والفلفل الحامي 16 جنيها والبامية 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

ولفت التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 8 جنيهات .

وذكر التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 80 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيها إلى 40 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والأفوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 20 جنيها للواحدة .

وأفاد التجار أن البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .