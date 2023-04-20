تراجع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس20-4-2023

تراجعت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الخميس 20-4-2023 وتأرجحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه والبطاطس 8 جنيهاتوالباذنجان العروس 6.5 جنيه والباذنجان الأبيض 5 جنيهات والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 12 جنيها والفلفل الالوان 30 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيهاوالفلفل الحامي 6 جنيها والليمون 12 جنيها والكوسة 4 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

أسعار الخضروات

وألمح التجار إلي أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 5 جنيهات والباذنجان العروس 6.5 جنيه والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 12 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 20 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيهاو البامية 70 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 8 جنيهات والليمون 28 جنيها والثوم 8 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 80 جنيها .

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيها إلى 40 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وكشف التجار إلي أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة .

وقال التجار أن البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .