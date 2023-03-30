تراجع الباذنجان.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 30-3-2023

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تحركًا، اليوم الخميس 30-3-2023، وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات، والبطاطس 8 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات، والجزر 12 جنيهًا، والخيار 12 جنيهًا، والباذنجان الرومي 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 16 جنيهًا، والفلفل 24 جنيهًا بسوق التجزئة.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيهًا إلى 100 جنيه، والفلفل الحامي 15 جنيهًا، والليمون 10 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والخيار 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة، والكابوتشا 7 جنيهات، والبروكلي 10 جنيهات، والقرنبيط 10 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات، والسبانخ والملوخية 14 جنيهًا للكيلو، والكرنب 15 جنيهًا، والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات.

أسعار الخضراوات اليوم

وأضاف التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات، والبقدونس والكسبرة والشبت/ الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة، والبسلة 20 جنيهًا، والفاصوليا 25 جنيهًا، والفلفل الألوان 40 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 16 جنيهًا، والباذنجان العروس 12 جنيهًا، والباذنجان الرومي 10 جنيهات، والخيار 12 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 14 جنيهًا، والبصل الأصفر 18 جنيهًا، والبصل المقور 15 جنيهًا، والفلفل الأحمر/ الشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 24 جنيهًا، والكوسة 12 جنيهًا، والبطاطس 9 جنيهات، والقلقاس 13 جنيهًا، وورق العنب 60 جنيهًا، والبامية 60 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والليمون 12 جنيهًا، والثوم 8 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، واليوسفي 15 جنيهًا، والجوافة 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا، والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، والموز المستورد 25 جنيهًا، والعنب المستورد 60 جنيهًا، والتين 20 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، والكاكا 20 جنيهًا، والكيوي 30 جنيهًا، والأفوكادو 100 جنيه، والخوخ المستورد 40 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر المانجو الكيت/ الكنت تراوح من 60 جنيهًا إلى 65 جنيهًا، والكنتالوب 15 جنيهًا، والبطيخ 50 جنيهًا للواحدة.

ونوه التجار بأن سعر التين الأبيض 20 جنيهًا، والتين البرشومي الأسود 20 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 6.5 جنيه، واليوسفي البلدي 15 جنيهًا.