تراجع الاحتياطي النقدي لمصر 1.6 مليار دولار خلال مايو.. ما الأسباب

كشف البنك المركزي عن أسباب تراجع الأحتياطي النقدي الأجنبي موضحًا أن سداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة بنهاية مايو الماضي بنحو 2 مليار دولار منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة الى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخري.

أضاف البنك المركزي أن رصيد احتياطي النقدي الأجنبي سجل نحو 35.495 مليار دولار بنهاية مايو، مقارنة مع 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل 2022، بانخفاض قدره 1.63 مليار دولار.

وأشار المركزي إلى أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي تأتي فى سياق متوقع ومعتاد.