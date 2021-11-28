أسواق عربية

تراجع الاحتياطي الأجنبي في السعودية خلال أكتوبر وسط هبوط قيمة الودائع

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 6.8% في الربع الثالث من العام الحالي
أيمن عزام 7:39 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 7:39 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

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تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى السعودية في أكتوبر بأعلى وتيرة منذ أبريل 2020، متأثرة بانخفاض قيمة الودائع والنقد الأجنبي في الخارج.

وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، بلغت قيمة الأصول الاحتياطية الأجنبية 1.690 تريليون ريال سعودي (461 مليار دولار)، بانخفاض 55 مليار ريال (15 مليار دولار) عن الرصيد في نهاية سبتمبر الماضي.

تراجع الاحتياطي الأجنبي في السعودية

كان شهر سبتمبر قد شهد زيادة بقيمة 40 مليار ريال في قيمة الاحتياطيات الأجنبية السعودية، حيث بلغت 1.745 تريليون ريال مقابل 1.705 تريليون ريال في نهاية أغسطس.

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وتُظهر بيانات البنك المركزي السعودي الصادرة اليوم الأحد، أن التراجع في القيمة خلال شهر أكتوبر الماضي يرجع إلى انخفاض في قيمة الودائع والنقد الأجنبي بنحو 38 مليار ريال، لتصل إلى 473 مليار ريال تقريباً، مقابل 511 مليارا في سبتمبر الماضي.

كذلك تراجعت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج إلى 1.119 تريليون ريال، مقابل 1.136 تريليون ريال في سبتمبر.

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تعافي أسعار النفط منذ بداية 2021

رغم التراجع الشهري في أكتوبر، فإن الاحتياطيات الأجنبية لدى السعودية ارتفعت على أساس سنوي بقيمة 16 مليار ريال تقريباً، إذ كانت 1.674 تريليون ريال تقريباً في أكتوبر 2020.

وساهم تعافي أسعار النفط منذ بداية 2021 في دعم الإيرادات السعودية، حيث تمتلك أكبر طاقة إنتاجية في العالم تصل إلى 13 مليون برميل يومياً.

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وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 6.8% في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي؛ مسجلاً أعلى معدل نمو منذ عام 2012، بحسب بيانات هيئة الإحصاء.

وتتوقَّع الحكومة السعودية، نمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.6% خلال العام الحالي، ليرتفع إلى 7.5% في العام المقبل، فيما تخطط الحكومة لتقليص عجز الميزانية إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع أسعار النفط وحجم الإنتاج.

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بقلم أيمن عزام

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