تراجع الاحتياطيات الأجنبية لليابان إلى 1.25 تريليون دولار في مايو

تراجعت احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي بقيمة 10.89 مليار دولار إلى 1.25 تريليون دولار نهاية شهر مايو أيار الماضي، مقابل 1.26 تريليون دولار نهاية شهر أبريل نيسان وفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية.

وبحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية، بلغ إجمالي حقوق السحب الخاصة 58.30 مليار دولار نهاية مايو ، مقابل 58.47 مليار دولار نهاية شهر أبريل.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تُعد حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

ووصل إجمالي احتياطيات اليابان من الذهب نحو 27.20 مليون أوقية ما يعادل 53.43 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل 53.92 مليار دولار خلال شهر أبريل.