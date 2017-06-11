تراجع الإيرادات العالمية لمبيعات السيرفرات 4.5%

تراجعت الإيرادات العالمية لمبيعات السيرفرات بنسبة 4.5 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2017.

كما تراجعت عدد شحنات السيرفرات بنسبة 4.2 بالمائة عما سجله خلال الربع الأول من العام 2016، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر.

وقال جيفري هيويت، نائب رئيس الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: “شهد الربع الأول من العام 2017 تراجعا على الصعيد العالمي، مع هوامش اختلاف بسيطة حسب المنطقة، باستثناء منطقة آسيا/المحيط الهادئ التي جدفت عكس هذا التيار محققةً النمو خلال هذه الفترة”.

وتابع هيويت قائلاً: “ورغم ارتفاع معدل عمليات الشراء على صعيد قطاع مراكز البيانات فائقة التوسع، إلا أن أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يزال محدوداً نظراً لتوجه المستخدمين النهائيين ضمن هذين القطاعين إلى تلبية متطلباتهم المتنامية من التطبيقات عبر المحاكاة الافتراضية، والبدائل العملية ضمن البيئات السحابية”.

من جهة أخرى، واصلت هيوليت باكارد إنتيربريس (HPE) صدارتها لسوق السيرفرات العالمية استنادا على نتائج إيراداتها، حيث سجلت إيرادات الشركة أكثر من 3 مليارات دولار، وذلك بحصة إجمالية بلغت 1.24 بالمائة خلال الربع الأول من العام 2017.

في حين حافظت شركة ديل إي إم سي على المركز الثاني عالمياً، بحصة سوقية بلغت 19 بالمائة، لكنها شركة التوريد الوحيدة المدرجة ضمن قائمة أفضل خمس شركات لتوريد السيرفرات في العالم التي حققت نمواً خلال الربع الأول من العام 2017.

أما على صعيد عدد شحنات السيرفرات العالمية، فقد تربعت شركة ديل إي إم سي على عرش القائمة خلا الربع الأول من العام 2017، وذلك بحصة سوقية بلغت 9.17 بالمائة (انظر الجدول رقم “2”)، كما حققت الشركة نمواً طفيفاً بمعدل 5.0 بالمائة خلال الفصل الأول من العام 2016. وعلى الرغم من تراجع نموها بنسبة 7.16 بالمائة، إلا أن شركة إتش بي إي حافظت على المركز الثاني بحصو سوقية بلغت 8.16 بالمائة. في حين حققت شركة إنسبور إلكترونيكس أعلى معدل نمو في عدد الشحنات بنسبة 3.27 بالمائة.