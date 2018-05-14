تراجع الإهلاك يقفز بأرباح «جلوبال تيلكوم» الربعية بشكل قياسي

أسماء السيدحققت شركة "جلوبال تيلكوم" قفزة قياسية بنتائج أعمالها خلال الربع اﻷول من العام الحالي مقارنة بالفترة المناظرة خلال 2017 لتصل إلى 38.2 مليون دولار مقارنة بـ1.2 دولار.وأرجع محمد المسيري، محلل قطاع الاتصالات ببنك الاستثمار "فاروس"، تلك القفزة لتراجع اﻹهلاكات المحققه بقيمة 36.7 مليون دولار

أسماء السيد

حققت شركة “جلوبال تيلكوم” قفزة قياسية بنتائج أعمالها خلال الربع اﻷول من العام الحالي مقارنة بالفترة المناظرة خلال 2017 لتصل إلى 38.2 مليون دولار مقارنة بـ1.2 دولار.

وأرجع محمد المسيري، محلل قطاع الاتصالات ببنك الاستثمار “فاروس”، تلك القفزة لتراجع اﻹهلاكات المحققه بقيمة 36.7 مليون دولار، موضحًا أن إيرادات الشركة متراجعة، ما ينظر بأن تلك الطفرة تُعد عادية.

وتوقع أن يتراجع أداء الشركة خلال الفترة المقبلة، نتيجة الضغوط المحتملة التى قد تواجهها شركاتها التابعة ببنجلادش والجزائر نتيجة حدة المنافسة وزيادة الضرائب.

وأظهرت القوائم المالية للشركة، تراجع إجمالي إيرادات التشغيل لتسجل 699.5 مليون دولار مقارنة بـ 752.4 دولار خلال الفترة المناظرة، إضافة إلى تراجع إجمالي مصروفات التشغيل لتسجل 538 مليون دولار مقارنة بـ 613.5 مليون دولار من بينها 36.7 مليون دولار تراجعًا باﻹهلاكات.

وقالت “جلوبال” في بيان حصلت المال على نسخة منه أنها حققت نموًا سنويا في عدد المشتركين بلغ 3.5% بنهاية الربع اﻷول من 2018 مصحوبًا بأعداد المشتركين الجُدد بباكستان وبنجلادش.

وأوضحت أن شركة “جاز” بباكستان سجلت نتائج أعمال جيدة، على الرغم من المنافسة القوية والمستمرة في باكستان، موضحةً أنها حققت نموًا في الإيرادات وعدد العملاء بنسبة سنوية قدرها 5.7% و5% على التوالي.

ولفتت أيضًا أن شركة “بنجلادش” حققت نموًا سنويا في عدد العملاء بنسبة 5.6%.

يُذكر أن “جلوبال تليكوم” كانت قد أعلنت مؤخرا عن قيام شركة فيون “المساهم الرئيسي” بسحب عرض الشراء الإجباري على أسهمها، مشيرة إلى أن فيون ليس لديها نية في أن تمضي بأي عرض شراء إجباري آخر في الوقت الحالي.

وأفادت جلوبال تليكوم بأن سبب سحب الشركة عرض الشراء جاء نتيجة مرور الوقت ودون الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء.