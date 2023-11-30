تراجع الإنتاج بقطاع الرقائق الكورى 11.4% خلال أكتوبر

أظهرت بيانات أن الاقتصاد الكورى الجنوبى شهد تراجعا في الإنتاج الصناعي في أكتوبر، بسبب انخفاض الإنتاج الملحوظ في قطاع الرقائق، بحسب وكالة يونهاب.

وجاء التراجع في شهر اكتوبر مع تسجيل الإنتاج في قطاع أشباه الموصلات انخفاضا بنسبة 11.4% على أساس شهري.

وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6% على أساس شهري في أكتوبر بعد شهرين من النمو، وفقا لهيئة الإحصاء الكورية.

وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 1% في الشهر الماضي.

وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 0.8% على أساس شهري بسبب ضعف الطلب على الغذاء وغيره من السلع غير المعمرة.

كما انخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 3.3%، مقارنة بارتفاع بنسبة 8.7% قبل شهر وفقًا للبيانات.