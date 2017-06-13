تراجع الإشغال بفنادق الساحل الشمالي إلى 40%

معتز محمودأكد عدد من مسؤلى فنادق الساحل الشمالى تراجع نسبة الإشغال من المصريين خلال شهر رمضان، لافتين إلى أن الفنادق بدأت فى حجز موسم عطلة عيد الفطر.وأرجع البعض ضعف الإشغال إلى استمرار امتحانات الثانوية العامة، فضلا عن طبيعة شهر رمضان والتى تؤثر على قرارات التنقل لدى بعض المواطنين .

معتز محمود

أكد عدد من مسؤلى فنادق الساحل الشمالى تراجع نسبة الإشغال من المصريين خلال شهر رمضان، لافتين إلى أن الفنادق بدأت فى حجز موسم عطلة عيد الفطر.

وأرجع البعض ضعف الإشغال إلى استمرار امتحانات الثانوية العامة، فضلا عن طبيعة شهر رمضان والتى تؤثر على قرارات التنقل لدى بعض المواطنين .

وقال مدير المبيعات بأحد فنادق منطقة سيدى عبد الرحمن، إن نسب الإشغال في المنطقة من العلمين حتى مرسى مطروح تتراوح بين 35 إلى 40%، لافتاً إلى أن النسبة تختلف من فندق لآخر وفقاً للتصنيف و الموقع والخدمات.

وأضاف أن بعض الفنادق بدأت الحجز لموسم العيد من الآن، لافتاً إلى أن نسب الحجز للموسم الصيفى الجديد مُبشرة.

وتوقع أن تنعكس الظروف الاقتصادية التى يمر بها قطاعات من المصريين على عدد الليالى المحجوزة.

ومن جانبه يقول مدير التسويق والمبيعات بأحدى فنادق مرسى مطروح أن حجم الإشغال في رمضان متواضع، موضحاً أن بعض الفنادق تحاول الاستفادة من السياحة الأجنبية الوافدة للمنطقة.

وأضاف أن المنطقة تضم حالياً عدد كبير من الفنادق وبعضها بمستويات خدمة جيدة وبالتالي هناك حاجة لفتح أسواق جديدة من الخارج.

ولفت إلى أن المنطقة تضم شواطئ جيدة ومقابر الحرب العالمية، واقترح أن يتم العمل على جذب أسواق أوروبية جديدة، خاصة من المانيا وبلجيكا وهولندا والسويد والنرويج وفنلندا والتى يلائمها المناخ فى منطقة الساحل الشمالى.

يُشار إلى أن إدارة السياحة والمصايف ومكتب وزارة السياحة بمحافظة مطروح، جهزوا دليلا سياحيا للمحافظة تم توزيعه علي السائحين القادمين اليها عبر المطارات.

وتتميز محافظة مطروح بسياحة السفاري والسياحة الشاطئية والأثرية والغطس والسياحة العلاجية.