تراجع الأوقية يخفض الذهب.. وعيار 21 يسجل 633 جنيهًا

عمر سالمشهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بنهاية التعاملات المسائية انخفاض بنحو 4 جنيهات للجرام، وذلك على تحرك سعر الأوقية عالميًّا للتراجع. قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 انخفض بنحو 4 جنيهات ليسجل 633 جنيهًا للجرام، مقابل 637 جنيهًا، أ

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بنهاية التعاملات المسائية انخفاض بنحو 4 جنيهات للجرام، وذلك على تحرك سعر الأوقية عالميًّا للتراجع.

قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 انخفض بنحو 4 جنيهات ليسجل 633 جنيهًا للجرام، مقابل 637 جنيهًا، أمس.

وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 547 جنيهًا للجرام، كما تراجع عيار 24 وسجل اليوم 723 جنيهًا للجرام، مقابل 728 جنيهًا أمس، فيما تراجع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5070 جنيهًا بدلًا من 5087، وسجلت الأوقية 1287 دولارًا بدلًا من 1303 دولارات.