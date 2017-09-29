تراجع الأوقية يخفض الذهب.. وعيار 21 يسجل 630 جنيهًا

عمر سالمشهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بنهاية التعاملات المسائية انخفاضًا بنحو 3 جنيهات للجرام، على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميًّا للتراجع. قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 انخفض بنحو 3 جنيهات ليسجل 630 جنيهًا للجرام، مقابل 6

عمر سالم





شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بنهاية التعاملات المسائية انخفاضًا بنحو 3 جنيهات للجرام، على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميًّا للتراجع.



قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 انخفض بنحو 3 جنيهات ليسجل 630 جنيهًا للجرام، مقابل 633 جنيهًا، أمس.



وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 544 جنيهًا للجرام، كما تراجع عيار 24 ليسجل، اليوم، 720 جنيهًا للجرام، مقابل 724 جنيهًا أمس، فيما تراجع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5064 جنيهًا بدلًا من 5075، وسجلت الأوقية 1285 دولارًا بدلًا من 1289 دولارًا.