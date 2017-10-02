تراجع الأوقية يخفض الذهب وعيار 21 يسجل 625 جنيها

عمر سالمشهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بنهاية التعاملات المسائية انخفاض بنحو 3 جنيهات للجرام، وذلك بعد تراجع سعر الأوقية عالميا. وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن عيار 21 انخفض بنحو ٣ جنيهات ليسجل 625 جنيها للجرام مقابل 628 جنيها أمس. &nbs

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بنهاية التعاملات المسائية انخفاض بنحو 3 جنيهات للجرام، وذلك بعد تراجع سعر الأوقية عالميا.



وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن عيار 21 انخفض بنحو ٣ جنيهات ليسجل 625 جنيها للجرام مقابل 628 جنيها أمس.



وأضاف أن سعر عيار 18 سجل نحو 536 جنيها للجرام، كما تراجع عيار 24 وسجل اليوم 715 جنيها للجرام مقابل 718 جنيها أمس، فيما تراجع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5009 جنيهات بدلا من 5034، وسجلت الأوقية 1276 دولارا بدلا من 1280 دولارات.