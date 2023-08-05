تراجع «الأوفر برايس» على «شيري تيجو 3».. تعرف على الأسعار

تراجعت قيمة الزيادات غير السعرية التى يفرضها الموزعين والتجار تحت مسمى «الأوفر برايس»، على سيارات شيري تيجو 3 موديل 2024 إلى 75 ألف جنيه بنهاية الأسبوع الحالى، بدلاً من 110 آلاف جنيه.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقرارة من قبل الموزعين والتجار على الطرازات المبيعة للمستهلكين، مقابل التسليم الفوري ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

ويوضح الجدول التالى، قائمة أسعار سيارات شيري تيجو 3 مودديل 2024 لدى الموزعين والتجار:

الفئة السعر القديم السعر الجديد قيمة الفروقات A/T 755 720 35 القيمة بالألف جنيه

ويذكر أن الأسعار الرسمية لطرازات « تيجو 3» موديل 2024 تقدر بنحو 645 ألف جنيه، وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«شيري».

وتقدم «تيجو 3» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 126 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طراز «CVT».

وطبقًا للبيانات الرسمية المعلَنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات شيري تيجو 3 ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «وسائد هوائية – فرامل المانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكترونى للفرامل EBD – نظام منع إدارة المحرك – جهاز تحذير المسافة الخلفية – حساسات ركن خلفية – مثبت سرعة – نظام الركن الاوتوماتيكي – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال “ISOFIX” – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية- إمكانية التحكم فى مستوي ارتفاع الإضاءة للمصابيح الأمامية- إضاءة نهارية LED- مصابيح خلفية LED- مصابيح أمامية حساسة للإضاءة- فتحة سقف كهربائية- حامل سقف- مرايات جانبية كهربائي- كاميرا خلفية- جنوط رياضية 17 بوصة».

وتقدم طرازات «تيجو 3» ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «عجلة قيادة متعددة الوظائف- إمكانية التحكم فى عجلة القيادة- إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات- إمكانية تعديل مقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات- طي المقاعد الخلفية- مسند يد خلفي- منافذ كهربائية- مكيف هواء “رقمي” مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية عدادات مزودة بشاشة، وغيرها».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية- شاشة وسائط 8 بوصة- مشغل أسطوانات DVD – التحكم في الراديو من عجلة القيادة- مخرج USB- مدخل AUX- بلوتوث، وغيرها».