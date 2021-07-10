تراجع «الأوفر برايس» على سيارات «هيونداي إلنترا HD».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك من 247 إلى 275 ألف جنيه لمختلف الفئات

كشف رصد أجرته «المال» على تطور أسعار السيارات في مصر خلال يوليو الحالى، عن تراجع قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعون والتجار على طرازات «هيونداي إلنترا HD» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال يوليو الحالى.

يذكر أن أسعار طرازات «إلنترا HD» كانت تباع بزيادات سعرية – غير رسمية – من جانب الموزعين والتجار؛ بقيمة وصلت إلى 12 ألف جنيه لبعض الفئات، خلال الأسابيع الماضية.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

يوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» في السوق المحلية، خلال الشهر الحالي: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات GL 243 247 4 GL SR 250 254 4 GL DAB ABS 256 259 3 GL H/L 263 266 3 T/L 271 275 4 القيمة بألاف جنيه

أرجع أحد موزعي السيارات، انخفاض قيمة “الأوفر برايس” على طرازات «إلنترا HD»، إلى زيادة الكميات المطروحة منها داخل السوق المحلية، مقارنة بالحصص الموردة خلال الأسابيع الماضية.

ينتمي طراز «هيونداي إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.