سيــارات

تراجع «الأوفر برايس» على سيارات «هيونداي إلنترا CN7».. تعرف على الأسعار

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 365 ألف جنيه
أحمد عوض 8:45 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 8:45 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

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تراجعت قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعون والتجار على سيارات «هيونداي إلنترا CN7» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتتراوح بين 30 و35 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويُقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء وعدم الدخول في قوائم الانتظار.

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يُذكر أن سيارات «هيونداي إلنترا CN7» كانت تُباع بزيادات سعرية من جانب الموزعين بقيمة وصلت إلى 45 ألف جنيه لبعض الفئات خلال الأسابيع الماضية.

ويوضح الجدول التالي قائمة أحدث أسعار طرازات «هيونداي النترا CN7» في مصر:

الفئةالسعر الرسمىالسعر التجاريمقدار الفروقات
Smart33036535
Smart Safety34037535
Smart Fun35238230
Smart Plus37840830
Modern40343330
القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «إلنترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

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ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.6 ثانية.

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بقلم أحمد عوض

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