تراجع «الأوفر برايس» على سيارات «شيفروليه الدبابة» بنحو 40 ألف جنيه

انخفضت قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضها الموزعون والتجار تحت مسمى “الأوفر برايس” على سيارات شيفروليه البيك أب “الدبابة” بقيمة تتراوح من 30 – 40 ألف جنيه لبعض الفئات بنهاية الأسبوع الماضى.

وقال أحد الموزعين المعتمدين لـ«شيفروليه» إنه شهد تراجعا في أسعار طرازات شيفروليه «البيك أب – الدبابة» فى السوق المحلية بقيمة تتراوح من 30 – 40 ألف جنيه، بالتزامن مع قيام الوكيل المحلى بتسليم جزء من الحصة المقرر توريدها خلال شهر مايو الحالى.

وأضاف أنه على الرغم من قلة الكميات التى تم توريدها من سيارات «شيفروليه البيك أب» التى تقارب من 2 – 4 مركبات لكل موزع؛ إلا أن الأسعار شهدت تراجعًا من قبل الموزعين والتجار بسبب حالة الركود الشديد فى حركة المبيعات، قائلا: هناك تباطؤ شديد فى معدل إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة بشكل عام”.

وأشار إلى تراجع أسعار سيارات شيفروليه البيك أب بشكل غير رسمى من قبل الموزعين والتجار، لتباع السيارة فئة “الباور” يمبلغ 780 ألف جنيه بدلأ من 820 ألفا.

كما تراجعت أسعار سيارات شيفروليه الدبابة الفئة الكاملة إلى 820 ألف جنيه، بدلاً من 850 ألفا.