تراجع «الأوفر برايس» على سيارات «شيفروليه الدبابة».. تعرف على الأسعار

تراجعت قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضها الموزعين والتجار «الأوفر برايس» على سيارات شيفروليه الدبابة بنحو 75 ألف جنيه لبعض الفئات.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقرارة من قبل الموزعين والتجار على الطرازات المبيعة للمستهلكين، مقابل التسليم الفوري ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

وانخفضت أسعار سيارات شيفروليه الدبابة فئة «باور + إكسسوارات» بشكل غير رسمي من قبل التجار إلى 725 ألف جنيه، بدلاً من 800 ألف سابقًا.

وأرجع أحد الموزعين المعتمدين لـ«شيفروليه» تراجع أسعار سيارات «شيفروليه الدبابة» فى السوق المحلية إلى ضعف الطلب على الشراء من قبل المستهلكين بالإضافة إلى الضغوط المالية لبعض الموزعي التجار قد دفعتهم لتخفيض الأسعار في محاولة لتنشيط حركة البيع وتصريف المخزون لديهم.