تراجع «الأوفر برايس» على سيارات «تويوتا فورتشنر» إلى 40 ألف جنيه

لتباع للمستهلك من 780 و940 ألف جنيه

كشف أحد موزعي السيارات، عن تراجع قيمة “الأوفر برايس” على طرازات “تويوتا فورتشنر” إلى 40 ألف جنيه، بدلًا من 60 ألف مختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

وتباع «تويوتا فورتشنر» بأسعار تتراوح بين 780 و940 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الفترة الحالية.

يذكر أن سيارات «تويوتا فورتشنر» تباع بأسعار رسمية تتراوح بين 740 و900 ألف جنيه لمختلف الفئات.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي على السعر الرسمي يتم إقرارة من جانب الموزعين والتجار مقابل التسليم الفوري للعملاء دون الدخول فى قوائم الحجوزات.

تابع الموزع: “تراجع الطلب وانخفاض المبيعات دفع الموزعين والتجار لتخفيض قيمة “الاوفر برايس” على أغلب الطرازات المطروحة داخل السوق في ضوء تنشيط حركة البيع خلال الفترة الحالية”.

وتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة انتهاء ظاهرة “الأوفر برايس” مع اتجاه معظم الشركات لتقديم خصومات سعرية على طرازاتهم في ظل استمرار تراجع حجم الطلب من جانب المستهلكين ولاسيما ركود المبيعات.

وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، استحوذت “تويوتا فورتشنر” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة “SUV-D“، بنسبة بلغت 51.4% بإجمالى بيع 716 وحدة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.