سيــارات

تراجع «الأوفر برايس» على سيارات «إم جي 6».. تعرف على الأسعار

لتباع للمستهلك من 303 إلى 328 ألف جنيه
المال - خاص 6:57 م, الثلاثاء, 18 مايو 21 6:57 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

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كشف رصد أجرته «المال» على تطور أسعار السيارات في مصر، عن تراجع قيمة «الأوفر برايس» والزيادات السعرية التى يفرضها الموزعين والتجار على سيارات «إم جي 6» بقيمة تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية، خلال شهر مايو الحالي.

فى المقابل، إنتهي «الأوفر برايس» على طرازات «MG6» للفئة الثانية «Comfort»، لتباع للمستهلك بالسعر الرسمي 303 آلاف جنيه داخل السوق المحلية.

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ويقصد بـ«الاوفر برايس» مبلغ إضافى على السعر الرسمى يتم إقراره من جانب الموزعين والتجار على السيارات المباعة للعملاء، مقابل التسليم الفورى ولعدم الدخول في قوائم الانتظار والحجوزات.

يذكر أن أسعار سيارات «إم جي 6» كانت قد شهدت زيادات غير رسمية من جانب الموزعين والتجار تحت مسمى “الأوفر برايس” بقيمة تصل إلى 7 آلاف جنيه خلال الأسابيع الماضية.

ويوضح الجدول التالي؛ أحدث أسعار سيارات «إم جي 6» خلال مايو الحالي:

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الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
STD288غير متوافرة
Comfort303303
Luxury – Black3183224
Luxury – Red3233285
القيمة بألاف جنيه

ينتمى طراز «ام جي 6» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الأستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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