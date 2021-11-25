سيــارات

تراجع «الأوفر برايس» على سيارات «إم جي 6».. تعرف على الأسعار

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 340 إلى 370 ألف جنيه
أحمد عوض 10:15 م, الخميس, 25 نوفمبر 21 10:15 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

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تراجعت قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعين والتجار – بشكل غير رسمى- على سيارات «إم جي 6» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتتراوح بين 15 إلى 25 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الاوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة للعملاء، مقابل التسليم الفورى ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

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يذكر أن طرازات «إم جي 6» كانت تباع بزيادات سعرية من جانب الموزعين؛ بقيمة تصل إلى 30 ألف جنيه لبعض الفئات خلال الأسابيع الماضية.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «إم جي 6» في مصر:

الفئةالسعر الرسمىالسعر التجاريمقدار الفروقات
Comfort32534015
Luxury – Black34036323
Luxury – Red34537025
القيمة بألاف جنيه

ينتمى طراز «ام جي 6» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الأستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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