تراجع «الأوفر برايس» على سيارات «إم جي 5».. تعرف على الأسعار

تراجعت قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضها الموزعين والتجار «الأوفر برايس» على سيارات «إم جي 5» بقيمة تصل إلى 35 ألف جنيه، لبعض الفئات المطروحة في السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقرارة من قبل الموزعين والتجار على الطرازات المبيعة للمستهلكين، مقابل التسليم الفوري ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

ويوضح الجدول التالى، تطور أسعار سيارات إم جي 5 لدى التجار:

الفئة السعر القديم السعر الجديد الأولى 730 695 الثانية 780 765 الثالثة 800 785 القيمة بالألف جنيه

وأرجع أحد الموزعين المعتمدين لـ«MG» تراجع أسعار سيارات «إم جي 5» فى السوق المحلية إلى تراجع الطلب على الشراء من قبل المستهلكين، بالإضافة إلى العديد من التجار اتجهوا لتخفيض الأسعار من أجل تنشيط حركة البيع وإمكانية تدبير سيولة مالية.

وزودت طرازات «إم جي 5» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات MG5 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج التوازن الإلكتروني ESP – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة – خاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك (هالوجين) – ضبط المرايات الخارجية كهربائيا – مكيف هواء – خاصية تعديل المقاعد الأمامية. كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

وتحتوى طرازات «إم جي 5» -الفئة الثانية- على نفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى منها «نظام توجيه عجلة القيادة تلقائيًّا حسب سرعة القيادة – مصابيح إضاءة نهارية – سخانات بالمرايا الجانبية – حساسات للركن خلفية – كاميرا خلفية – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تكييف يدوي – مفتاح زكي لتشغيل السيارة – عجلة قيادة جلد – نظام Inkalink Media System للربط بين الهاتف والتطبيقات الذكية “أنرويد أوتو، وأبل كار بلاي” متصلة بشاشة عرض 8 بوصات تعمل باللمس، وغيرها».

وتزيد الفئة الثالثة ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية عن الفئات السابقة، من أبرزها «فرامل يد إلكترونية – وسائد هوائية جانبية – مصابيح أمامية ليد – كاميرا للركن 360 درجة – خاصية دخول السيارة بدون مفتاح – مقاعد جلد – سخانات فى الكراسي الأمامية، وغيرها».