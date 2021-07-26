سيــارات

تراجع «الأوفر برايس» على سيارات «إم جي 5».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك من 224 إلى 265 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 1:59 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21 1:59 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن تراجع قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعين والتجار -بشكل غير رسمى- على طرازات «إم جي 5» تحت مسمى “الأوفر برايس”؛ بقيمة تتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، لعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

اقرأ أيضا  مبيعات السيارات الكهربائية ترتفع بأكثر من الضعف في أوروبا خلال الربع الثاني من 2021

يذكر أن أسعار سيارات «إم جي 5» كانت تباع بزيادات سعرية -بشكل غير رسمي- من جانب الموزعين والتجار؛ بقيمة بلغت 8 آلاف جنيه لبعض الفئات المطروحة محليًا خلال الأسابيع الماضية.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار سيارات «إم جي 5» في السوق المحلية خلال الشهر الحالي:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار المفروقات
Classic2232241
Comfort2432441
Luxury2632652
القيمة بألاف جنيه

ينتمي طراز «MG 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

اقرأ أيضا  أسعار ومواصفات سيارات «هيونداي توسان» موديل 2022

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

أسعار ومواصفات سيارات «شانجان CS15» موديل 2022

أحمد عوض 1:58 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21

«باسات» تتصدر تراخيص سيارات «فولكس فاجن» بوحدات المرور خلال يونيو الماضى (جراف)

أحمد عوض 1:53 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21

مبيعات هيونداي موتور من السيارات تتجاوز 25 مليار دولار خلال الربع الثانى

أحمد فراج 2:20 م, الأثنين, 26 يوليو 21

زيادة 10 آلاف جنيه «أوفر برايس» على سيارات «أوبل كورسا»

المال - خاص 12:05 م, الأثنين, 26 يوليو 21

أسعار ومواصفات سيارات «هيونداي توسان» موديل 2022

المال - خاص 10:57 ص, الأثنين, 26 يوليو 21

تتصدرها «سبورتاج».. ترخيص 1796 سيارة «كيا» بوحدات المرور خلال يونيو الماضى (جراف)

أحمد عوض 10:44 ص, الأثنين, 26 يوليو 21