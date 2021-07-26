تراجع «الأوفر برايس» على سيارات «إم جي 5».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك من 224 إلى 265 ألف جنيه لمختلف الفئات

كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن تراجع قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعين والتجار -بشكل غير رسمى- على طرازات «إم جي 5» تحت مسمى “الأوفر برايس”؛ بقيمة تتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، لعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

يذكر أن أسعار سيارات «إم جي 5» كانت تباع بزيادات سعرية -بشكل غير رسمي- من جانب الموزعين والتجار؛ بقيمة بلغت 8 آلاف جنيه لبعض الفئات المطروحة محليًا خلال الأسابيع الماضية.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار سيارات «إم جي 5» في السوق المحلية خلال الشهر الحالي: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار المفروقات Classic 223 224 1 Comfort 243 244 1 Luxury 263 265 2 القيمة بألاف جنيه

ينتمي طراز «MG 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.