تراجع الأسهم الأوروبية بعد صعودها في الأيام الماضية

انخفض المؤشر القياسي الأوروبي يوم الخميس بعد صعود استمر لثلاثة إذ تراجع التفاؤل حيال بلوغ التشديد النقدي ذروته وخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش بعد أن زاد 2.5 بالمئة على مدى الأيام الثلاثة الماضية وسجل أعلى مستوى في أكثر من شهر أمس الأربعاء.

وعلى مدار الأسبوع، عززت بيانات التضخم الصادرة من الولايات المتحدة وبريطانيا الآمال بأن البنوك المركزية قد انتهت من رفع أسعار الفائدة. وتحول التركيز الآن إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو التي تصدر غدا الجمعة.

وقفز سهم إمبريسر 14.2 % بعد أن أعلنت شركة تطوير الألعاب السويدية عن أرباح تشغيلية أكبر من المتوقع في الربع الثاني، في حين ارتفع سهم سيمنز خمسة بالمئة مع إعلان شركة صناعة البرمجيات الصناعية عن أرباح صناعية أفضل من المتوقع في الربع الرابع.

فيما هوى سهم هالو فريش 20.6 % ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600 بعد أن خفضت شركة صناعة أدوات الوجبات الألمانية توقعاتها للأرباح الأساسية السنوية.