بورصة وشركات

تراجع الأسهم الأمريكية الأثنين وسط القلق بشأن متحور دلتا

تراجع سهما “إكسون موبيل” و”شيفرون” بنحو 1.1% و1.7% على الترتيب
أيمن عزام 11:52 م, الأثنين, 9 أغسطس 21 11:52 م, الأثنين, 9 أغسطس 21

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انخفضت تعاملات  مؤشري داو جونز و ستاندرد اند بورز 500 عن مستوياتهما القياسية في ختام جلسة الإثنين، في ظل تنامي القلق بشأن تداعيات انتشار متحور دلتا .

القلق بشأن متحور دلتا

وتضررت أسهم شركات الطاقة من الهبوط القوي لأسعار النفط على خلفية مخاوف تباطؤ الطلب على الخام، حيث تراجع سهما “إكسون موبيل” و”شيفرون” بنحو 1.1% و1.7% على الترتيب.

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كما تأثرت أسهم الشركات المرتبطة بتعافي النمو الاقتصادي بالقلق حيال ارتفاع إصابات الوباء لأعلى مستوى في ستة أشهر، بقيادة أسهم شركات الطيران والرحلات البحرية.

وفي ختام الجلسة، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% أو 106 نقاط عند 35.101 ألف نقطة.

كما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة هامشية بلغت 0.09% أو 4 نقاط مسجلًا 4432 نقطة.

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وارتفع مؤشر ناسداك بنحو 0.2% ما يعادل 24 نقطة عند 14.860 ألف نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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