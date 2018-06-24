تراجع استثمارات البنوك في الأوراق المالية إلى 1.636 تريليون جنيه في فبراير

سهير محمدأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي تراجع استثمارات البنوك في الأوراق المالية إلى 1.636 تريليون جنيه خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 1.673 تريليون جنيه في يناير بواقع 37 مليار جنيه.وتراجعت محفظة الأوراق المالية بالقطاع الحكومى لتسجل 1.540 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2017، مقارنة 1.576

سهير محمد

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي تراجع استثمارات البنوك في الأوراق المالية إلى 1.636 تريليون جنيه خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 1.673 تريليون جنيه في يناير بواقع 37 مليار جنيه.

وتراجعت محفظة الأوراق المالية بالقطاع الحكومى لتسجل 1.540 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2017، مقارنة 1.576 تريليون بنهاية يناير الماضي، وفقاً لأحدث تقارير صادرة عن البنك المركزي.

بينما ارتفعت محفظة الأوراق المالية لقطاع الأعمال العاملتصل إلى 658 مليون جنيه بنهاية فيراير مقابل 652 مليون جنيه، كما تراجعت محفظة الأوراق المالية لقطاع الأعمال الخاص لتسجل 75.5 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 75.7 مليار جنيه بنهاية يناير.

وانخفضت محفظة الأوراق المالية للعالم الخارجى بنسبة 4,8%، لتصل إلى 19.5 مليار جنيه بنهاية فبراير ، مقارنة 20 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.

وتراجعت محفظة الأوراق المالية بالعملة المحلية الجاري، لتسجل 1.188 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 1.223 تريليون جنيه بنهاية يناير، وشهدت محفظة الأوراق المالية بالعملة الأجنبية انخفاض طفيف لتصل إلى 448.4 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقارنة بـ449.6 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.