تراجع احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية قبل الانتخابات الرئاسية

سجل إجمالي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية انخفاضاً قياسياً في الأسبوع الذي سبق الانتخابات الرئاسية ، التي لم تُحسم بعد، والتي عُقدت يوم الأحد الماضي، إذ كثّف البنك المركزي جهوده لدعم الليرة، بحسب وكالة بلومبرج.

احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية

كشفت بيانات البنك المركزي عن هبوط احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بمقدار 7.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 12 مايو، ليصل إلى 60.8 مليار دولار، ليسجل بذلك أكبر انخفاض أسبوعي في البيانات التي تعود إلى عام 2000. وانخفض صافي الاحتياطيات -الذي حدّده صندوق النقد الدولي- بما في ذلك عقود المقايضة، إلى 2.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين.

تشير البيانات إلى تسارع محاولات الدفاع عن العملة، التي يراها المواطنون مقياساً رئيسياً لصحة الاقتصاد، ونقطة خلاف رئيسية في الانتخابات.

ووعدت المعارضة، بتعزيز الاحتياطيات والتزام مبادئ السوق الحرة بسوق العملات الأجنبية إذا نجحت في جولة الإعادة في 28 مايو.

يتوقع المستثمرون تراجع الليرة مهما كانت نتيجة صناديق الاقتراع.. وتوقعاً للتقلبات، أودع المواطنون والشركات مبالغ قياسية بالحسابات التي تدعمها الحكومة لتعويض انخفاض قيمة العملة.