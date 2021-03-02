تراجع إيرادات مصر للأصول العقارية .. وإجمالي الاستثمارات ينمو 9.1% (جراف)

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

كشفت المؤشرات المالية، لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية- التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، الخاضعة لولاية وزارة قطاع الأعمال العام– عن تراجع إجمالي إيرادات النشاط، في نهاية العام المالي الماضي 2019 /2020 ، المنتهي في يونيو الماضي، ليصل الي 340.4 مليون جنيه، مقابل 474.6 مليون جنيه، محققة في العام المالي السابق 2018 /2019 ، بتراجع نسبته 28.3%.

وفي السياق ذاته، تراجع صافي أرباح مصر لإدارة الاصول العقارية، بنسبة 66.7% في يونيو 2020 ، ليصل الي 60.1 مليون جنيه، مقابل 180.3 مليون جنيه ، محققة في العام المالي السابق، بنهاية يونيو 2019.

من ناحية أخري، شهد إجمالي الاستثمارات، سواء المالية أو العقارية، لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، نموًا بنسبة 9.1% ، في يونيو 2020 ، ليصل الي 990.6 مليون جنيه، مقابل 907.8 مليون جنيه في يونيو 2019.

وشهد مؤشر حقوق المساهمين، بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، نموًا بنسبة 5.4% في العام المالي الماضي 2019/2020 ، في نهاية يونيو الماضي، ليلامس مستوي الـ 1.2 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه ، في يونيو 2019.

تأسـست شركة مصر لإدارة الأصول العقارية كشركة تابعة لشركة مصر القابضة للتأمين عام 2007 ، وهي خاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.

وقد آلت اليها جميع الأصول العقارية من شركات (مصر للتأمين والشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين ) بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 255 لسنة2008.

وتعد شركة مصر لإدارة الأصول العقارية إحدى الشركات الكبرى في المجال العقاري على مستوى الجمهورية

الجراف التالي يوضح أهم المؤشرات المالية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية ، عن المركز المالي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، مقارنة بالعامين الماليين السابقين 2019 و 2018.

الجراف التالي يوضح نسب النمو والتراجع في المؤشرات المالية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية ، عن المركز المالي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، مقارنة بالعامين الماليين السابقين 2019 و 2018.