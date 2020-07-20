تراجع إيرادات قناة السويس 13.3% يونيو الماضى

تراجعت إيرادات قناة السويس خلال شهر يونيو الماضى بنسبة 13.3% ، حيث سجلت نحو 406.7 مليون دولار مقارنة بمثيله العام الماضى والذى سجل إيرادات بلغت 469.4 مليون دولار.

جاء ذلك وفقا أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وأكد مركز المعلومات على موقعه الإلكترونى، أن إجمالى أعداد السفن العابرة لقناة السويس سجلت عبور 1381 سفينة بتراجع بلغت نسبته 6.4% مقارنة بيونيو 2019 والذى سجل عبور 1476 سفينة.

رئيس قناة السويس يكشف الأسباب

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

وأرجع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ذلك الانخفاض فى تصريحات سابقة، إلى تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 18.5% خلال الربع الثانى لعام 2020 والذى انعكس على وتراجع مؤشرات الاقتصاديات العالمية.

وتابع ربيع تداعيات أزمة فيروس كورونا أثرت سلبا أيضا على سوق النقل البحرى بشكل عام وبعض فئات السفن بشكل خاص أبرزها فئة سفن الركاب وحاملات السيارات ، كما قال رئيس الهيئة من قبل ، علاوة على سوق تجارة الحاويات الذى تضرر بشكل بالغ من تراجع الطلب لجأت على إثره أغلب الخطوط الملاحية لإلغاء العديد من رحلاتها.

كما شدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تضع نصب أعينها مواصلة الجهود المبذولة للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة وأداء دورها العالمى وفقا لمقتضيات إدارة الأزمة وما تتطلبه المرحلة الحالية من ضرورة حتمية للتعامل مع المتغيرات العالمية بمرونة تامة.

وأعرب عن أمله فى أن يشهد النصف الثانى من العام الحالى تحسناً فى ظل اتجاه الاقتصاديات العالمية للانفتاح التدريجى مرة أخرى.

14 مليون طن تراجعا فى قناة السويس

وسجلت حمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال يونيو الماضى نحو 84.2 مليون طن ، بنسبه تراجع بلغت 14% ، بفارق 14 مليون طن ، مقارنة بحمولات يونيو 2019 والتي سجلت 98.2 مليون طن.

ويذكر أن الحمولة الصافية للسفينة هى الحمولة الكلية للسفينة بعد استبعاد فراغات الاعاشة لطاقم وربان السفينة وبحد أقصى 10% من الحمولة، بجانب فراغات غرفة الماكينات بحد اقصى 50% من الحمولة.

15.7 مليون طن حجم البترول العابر للقناة

كما سجلت الحمولة السفن الصافية من البترول الخام ومنتجاته والتي تم نقلها عبر قناة السويس خلال يونيو الماضي عبور 15.7 مليون طن محملة علي 399 ناقلة بترول.

وأشار مركز المعلومات على موقعه أن المتوسط اليومى للحمولة الصافية لناقلات البترول العابرة لقناة السويس بلغ نحو 523 ألف طن خلال شهر يونيو الماضى.

عائدات مايو انخفضت 12%

وفى السياق نفسه سجلت عائدات شهر مايو 2020 عائدات بلغت 444.4 مليون دولار بنسبه تراجع بلغت 12.1% مقارنة بمايو 2019 والذي سجل نحو 506.1 مليون دولار.

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