تراجع إيرادات «فايزر- مصر» للأدوية في نتائج الربع الثالث

أظهرت نتائج مبيعات شركات الأدوية العاملة في السوق المصري، تراجع مبيعات شركة فايزر- الأمريكية، بعد أن سجلت الشركة 1.4 مليار جنيه مبيعات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2023.

وقالت مصادر لـ”المال”، إن مبيعات “فايزر-مصر”، خلال نفس الفترة من العام الماضي سجلت 1.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أن هناك تراجعا أيضا في إجمالي عدد العبوات المباعة.

وأوضحت المصادر أن الشركة تمكنت من بيع 17.8 مليون عبوة دوائية خلال الشهور التسعة الأولى من 2023، مقارنة بـ25.5 مليون عبوة في نفس الفترة من العام الماضي 2022.

ولفت المصدر إلى أن مبيعات الشركة تسجل تراجعا ملحوظا منذ العام 2021، والذي حققت فيه مبيعات خلال نفس الفترة 1.6 مليار جنيه، بإجمالي عبوات تجاوز الـ26 مليون عبوة دوائية.

وشملت قائمة الأصناف الأعلى مبيعا لشركة “فايزر”:

زيثروماكس مضاد حيوي 224 مليون

أبيكسابان لعلاج الجلطات الدموية 190.9 مليون

دالاسين سي مضاد حيوي 160 مليون

بالبوسيكليب لعلاج أورام الثدي 102 مليون

ديفلوكان مضاد للفطريات 79 مليون

كابيرجولين والمعروف باسم هرمون الحليب 76 مليون

ميروبينم مضاد حيوي 66 مليون

دوكسيسايكلين مضاد حيوي 60 مليون

إيتانيرسيبت لعلاج الأورام 37.4 مليون

كليندامايسين مضاد حيوي 23 مليون

فايزر ‏هي واحدة من كبريات الشركات العالمية العاملة في صناعة الدواء وتتخذ من مدينة نيويورك مقرا رئيسيا لها.