تراجع إيرادات «فايزر- مصر» للأدوية في نتائج الربع الثالث

أظهرت نتائج مبيعات شركات الأدوية العاملة في السوق المصري، تراجع مبيعات شركة فايزر- الأمريكية، بعد أن سجلت الشركة 1.4 مليار جنيه مبيعات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2023.
وقالت مصادر لـ”المال”، إن مبيعات “فايزر-مصر”، خلال نفس الفترة من العام الماضي سجلت 1.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أن هناك تراجعا أيضا في إجمالي عدد العبوات المباعة.
وأوضحت المصادر أن الشركة تمكنت من بيع 17.8 مليون عبوة دوائية خلال الشهور التسعة الأولى من 2023، مقارنة بـ25.5 مليون عبوة في نفس الفترة من العام الماضي 2022.
ولفت المصدر إلى أن مبيعات الشركة تسجل تراجعا ملحوظا منذ العام 2021، والذي حققت فيه مبيعات خلال نفس الفترة 1.6 مليار جنيه، بإجمالي عبوات تجاوز الـ26 مليون عبوة دوائية.
وشملت قائمة الأصناف الأعلى مبيعا لشركة “فايزر”:
- زيثروماكس مضاد حيوي 224 مليون
- أبيكسابان لعلاج الجلطات الدموية 190.9 مليون
- دالاسين سي مضاد حيوي 160 مليون
- بالبوسيكليب لعلاج أورام الثدي 102 مليون
- ديفلوكان مضاد للفطريات 79 مليون
- كابيرجولين والمعروف باسم هرمون الحليب 76 مليون
- ميروبينم مضاد حيوي 66 مليون
- دوكسيسايكلين مضاد حيوي 60 مليون
- إيتانيرسيبت لعلاج الأورام 37.4 مليون
- كليندامايسين مضاد حيوي 23 مليون
فايزر هي واحدة من كبريات الشركات العالمية العاملة في صناعة الدواء وتتخذ من مدينة نيويورك مقرا رئيسيا لها.