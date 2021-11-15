تراجع إيرادات «سوديك» إلى 3.3 مليار جنيه فى الأشهر التسعة الأولى

سوديك تفصح عن نتائج أعمالها خلال التسعة أشهر الأولى من العام

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) تراجع إيراداتها إلى 3.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت قوائم سوديك المالية المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الإثنين، تراجع صافى الربح إلى 347 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بصافى ربح بلغ 549.5 مليون جنيه جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما تراجع إجمالى تكاليف النشاط إلى 2.2 مليار جنيه خلال الفترة ، مقابل تكاليف بلغت 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.96 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 1.53 جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

وأظهرت نتائج أعمال سنوية سابقة ارتفاع صافى أرباح سوديك إلى 819.6 مليون جنيه خلال عام 2020 مقارنة بنحو 719.4 مليون جنيه خلال عام 2019.

وارتفع إجمالى إيرادات نشاط الشركة إلى 5.5 مليار جنيه خلال 2020 ، مقارنة بنحو 5.3 مليار جنيه خلال 2019.

بينما تراجع إجمالى تكاليف النشاط إلى 3.7 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل تكاليف بلغت 3.8 مليار جنيه العام السابق 2019.