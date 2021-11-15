بورصة وشركات

تراجع إيرادات «سوديك» إلى 3.3 مليار جنيه فى الأشهر التسعة الأولى

سوديك تفصح عن نتائج أعمالها خلال التسعة أشهر الأولى من العام
رجب عزالدين 4:27 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21 4:27 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) تراجع إيراداتها إلى 3.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت قوائم سوديك المالية المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الإثنين، تراجع صافى الربح إلى 347 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بصافى ربح بلغ 549.5 مليون جنيه جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تسجل الخميس قمما جديدة بقيادة أسهم التعدين

كما تراجع إجمالى تكاليف النشاط إلى 2.2 مليار جنيه خلال الفترة ، مقابل تكاليف بلغت 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.96 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 1.53 جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

وأظهرت نتائج أعمال سنوية سابقة ارتفاع صافى أرباح سوديك إلى 819.6 مليون جنيه خلال عام 2020 مقارنة بنحو 719.4 مليون جنيه خلال عام 2019.

اقرأ أيضا  «فوري» تنفذ 858 مليون معاملة بقيمة 91 مليار جنيه فى تسعة أشهر

وارتفع إجمالى إيرادات نشاط الشركة إلى 5.5 مليار جنيه خلال 2020 ، مقارنة بنحو 5.3 مليار جنيه خلال 2019.

بينما تراجع إجمالى تكاليف النشاط إلى 3.7 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل تكاليف بلغت 3.8 مليار جنيه العام السابق 2019.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

ملف الكاتب رجب عزالدين

اقرأ أيضاً

«راية لخدمات الاتصالات» تسجل إيرادات بقيمة 561 مليون جنيه فى تسعة أشهر

رجب عزالدين 4:57 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

البورصة المصرية تغلق على هبوط جماعى بحجم تداولات مليار جنيه

رجب عزالدين 4:15 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

«فوري» تنفذ 858 مليون معاملة بقيمة 91 مليار جنيه فى تسعة أشهر

رجب عزالدين 3:38 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

جي بي أوتو تسجل 22.3 مليار جنيه إيرادات فى تسعة أشهر

رجب عزالدين 2:37 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

العز الدخيلة للصلب تودع الخسائر وتربح 3.2 مليار جنيه فى 9 أشهر

رجب عزالدين 1:02 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

هبوط الأسهم الأوروبية الإثنين وسط مخاوف من الإغلاق وتراجع أسهم التعدين

محمد عبد السند 12:44 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21