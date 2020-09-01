تراجع إيرادات «بالم هيلز» للتعمير إلى 2 مليار جنيه في 6 أشهر

بالم هيلز للتعمير تفصح عن نتائج أعمال النصف الأول من العام الجارى

أظهرت نتائج أعمال شركة بالم هيلز للتعمير تراجع إيراداتها إلى 2 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية يونيو الماضى، مقارنة بنحو 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت القوائم المالية المجمعة انخفاض تكاليف النشاط إلى 1.2 مليار جنيه خلال النصف مقارنة بتكاليف قدرها 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما كشفت القوائم المرسلة للبورصة المصرية الثلاثاء انخفاض صافى الربح إلى 282 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بنحو 470.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما كشفت النتائج المستقلة لشركة بالم هيلز “الأم” تراجع صافى الربح إلى 227 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بنحو 291 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 906 ملايين جنيه، خلال العام الماضى، مقابل أرباح بلغت 906.8 مليون جنيه في 2018.

بالم هيلز للتعمير: البنك الإفريقى أصبح المساهم الثانى فى الشركة

وأفصحت بالم هيلز فى يوليو الماضى عن قيام البنك العربى الأفريقى الدولى بشراء حصة كبيرة من الأسهم بقيمة إجمالية قدرها 544.2 مليون جنيه.

وقالت الشركة إن حجم هذه الحصة يبلغ 382 مليون سهم تقريبًا تمثل 12.25% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 1.43 جنيه، ونفذتها شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية.

وأصبح البنك العربى الأفريقى ثانى أكبر مساهم فى الشركة بعد شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية.

البنك العربى الأفريقى منح الشركة قرضا بقيمة 365 مليون جنيه

وحصلت “بالم هيلز للتعمير”، فى وقت سابق، على قرض متوسط الأجل بقيمة 365 مليون جنيه مع بنكى العربى الأفريقى الدولى وبنك مصر.

وقالت بالم هيلز، في إفصاح، للبورصة 25 يونيو الماضى، إن هذا القرض ينصرف إلى تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع هايسندا باى بالساحل الشمالى.

وسدت بالم هيلز قرضًا سبق منحه لمشروع هايسندا باى، وقالت إن القرض الجديد منحها شروطًا مالية أفضل سيوفر عليها فى مصاريف التمويل بنسبة 2% مقارنة بالقرض السابق.

ووقّعت بالم هيلز، فى يناير الماضى، عقد قرض متوسط الأجل بقيمة 505 ملايين جنيه مع البنك الأهلي المتحد مصر بشروط مميزة.

وقالت، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا القرض انصرف إلى سداد قيمة قرض آخر حصلت عليه الشركة من البنك العربي الأفريقي لتمويل مشروع بالم باركس.

ودخلت بالم هيلز للتعمير مؤخرًا فى شراكة مع شركة الشروق للتنمية السياحية لإطلاق مشروع سياحى بالعين السخنة.

ووقّعت الشركتان، فى 8 يونيو الماضي، عقد المشروع بتكلفة استثمارية قدرها 3.5 مليار جنيه.

وتطور “بالم هيلز”، فى الوقت الحالى، مشروعًا سكنيًّا تحت اسم (بادية)بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 3000 فدان.

تأسست بالم هيلز فى يناير 2005، وأُدرجت في البورصة المصرية منذ ديسمبر 2006، وتعمل الشركة ضمن قطاع العقارات مع التركيز على التطوير العقارى.

ويتسع نشاط الشركة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وسنغافورة ومصر والمملكة العربية السعودية، ويقع مقرها فى محافظة الجيزة.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالى بين، شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية، البنك العربى الأفريقى الدولى، ياسين إبراهيم لطفى منصور، حسن محمد حسن درويش، إضافة إلى مساهمين آخرين.