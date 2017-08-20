طاقة

تراجع إنتاج الكهرباء من المتجددة وارتفاعها من الغاز

خلال يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضىعمر سالمكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن انخفاض إنتاج مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بنحو ٣٢ جيجاوات ساعة خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى ٢٠١٦.وأوضح المصدر فى تصريحات للمال أن إجمالى إنتاج الكهرباء من الطاق
20 أغسطس، 2017 20 أغسطس، 2017

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خلال يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى

عمر سالم

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن انخفاض إنتاج مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بنحو ٣٢ جيجاوات ساعة خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى ٢٠١٦.

وأوضح المصدر فى تصريحات للمال أن إجمالى إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال الشهر الماضى تراجع ليسجل ٢٠٥ جيجاوات ساعة مقابل ٢٣٧ جيجاوات ساعة خلال يوليو ٢٠١٦.

وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي ارتفع بنحو ٢٥٩٧ جيجاوات ليسجل ١٤٤٠٩ جيجاوات ساعة خلال يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى سجلت ١١٨١٢ جيجاوات ساعة.

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