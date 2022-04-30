تراجع إنتاج السيارات محليا في اليابان للعام الثالث على التوالي

أدى النقص في قطع غيار السيارات وأشباه الموصلات وسط جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” إلى تراجع إنتاج السيارات المحلية في اليابان في السنة المالية 2021 للعام الثالث على التوالي، حسبما ذكرت صحيفة “أساهي شينبون” اليابانية.

وأعلنت شركات صناعة السيارات الثمانية الكبرى في اليابان 27 أبريل الجاري عن انخفاض بنسبة 6.8% عن السنة المالية السابقة إلى 7.094 مليون وحدة.

انخفض الإنتاج المحلي بين جميع الشركات، باستثناء شركة ميتسوبيشي موتورز.

شهدت شركة نيسان موتور أكبر انخفاض بنسبة 13.8% فيما بينها ، تلاها انخفاض بنسبة 13.3% لشركة سوبارو كورب.

تويوتا موتور كورب شهدت هي الأخرى انخفاضًا بنسبة 5.4% في الإنتاج المحلي إلى 2.761 مليون وحدة.

تؤمن شركة تويوتا بأن مستوى 3 ملايين وحدة في الإنتاج المحلي ضروري للحفاظ على قاعدة التوظيف ومهارات العمال.

ومع ذلك، فقد سجلت إنتاجية أقل من هذا المستوى للعام الثاني على التوالي. كانت 2.761 مليون وحدة هي الأدنى منذ 2.58 مليون المسجلة في السنة المالية 1976.

وانخفض الإنتاج المحلي للشركات الثماني في مارس بنسبة 18.2% على أساس سنوي إلى 676000 وحدة.

وانخفض الإنتاج العالمي في السنة المالية 2021 بنسبة 0.6% عن السنة المالية السابقة إلى 23.217 مليون وحدة ، أو انخفاض بنسبة 13% عن السنة المالية 2019 عندما كانت تأثيرات الوباء محدودة.

وشهدت تويوتا زيادة بنسبة 4.7% في الإنتاج العالمي إلى 8.57 مليون وحدة. لكن الرقم لم يصل إلى 8.74 مليون وحدة تم تسجيلها في السنة المالية 2019.

وأثر الانخفاض في الإنتاج على المبيعات بين الشركات المصنعة المحلية. وتراجعت المبيعات العالمية 0.5% إلى 24.309 مليون وحدة، بينما تراجعت المبيعات المحلية 9.8% إلى 3.816 مليون وحدة.

يتم إلقاء اللوم على سلسلة شركات تصنيع قطع غيار السيارات التي أوقفت عملياتها بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد.

كما تأثر مصنعو السيارات بالنقص المطول في أشباه الموصلات.

في أبريل، تأخر توريد قطع غيار السيارات بسبب الإغلاق الصارم في شنغهاي في الصين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالوباء ، مما أثر على إنتاج السيارات.

وتتوقع شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات أن الإنتاج في مصنعها Suzuka في محافظة Mie اليابانية في أوائل شهر مايو سينخفض إلى النصف عن الخطة الأولية.

في غضون ذلك تخطط سوبارو وميتسوبيشي أيضًا لتعليق العمليات في مصانعها.