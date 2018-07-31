تراجع إنتاج أمريكا من النفط الخام

رويترزقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير نشر، اليوم الثلاثاء، إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 30 ألف برميل يوميا إلى 10.44 مليون برميل يوميا في مايو.ووفقا للتقرير فإن الإنتاج زاد في ولايات تكساس ونيو مكسيكو ونورث داكوتا وأوهايو في مايو، بينما تراجع الانتاج من

رويترز

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير نشر، اليوم الثلاثاء، إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 30 ألف برميل يوميا إلى 10.44 مليون برميل يوميا في مايو.

ووفقا للتقرير فإن الإنتاج زاد في ولايات تكساس ونيو مكسيكو ونورث داكوتا وأوهايو في مايو، بينما تراجع الانتاج من الحقول البحرية في خليج المكسيك بمقدار 5% على أساس شهري وبأكثر من 10% على أساس سنوي.

ووفقا لتقرير إدارة المعلومات فإن مجمل إنتاج النفط الأمريكي هبط من مستوى معدل بلغ 10.47 مليون برميل يوميا في أبريل.

وعلى الرغم من انخفاضه على أساس شهري، فإن إجمالي انتاج النفط الأمريكي ارتفع 13.3% مقارنة مع مستواه قبل عام.