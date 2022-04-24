تراجع أغلب بورصات الخليج مع ترقب المستثمرين لرفع أسعار الفائدة

أنهت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج تداولات اليوم الأحد على تراجع مقتفية أثر تراجع أمس الأول الجمعة في الأسهم العالمية مع استعداد المستثمرين لسلسلة من عمليات رفع سعر الفائدة في إطار مكافحة البنوك المركزية للتضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتصدر رئيس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- جيروم باول عناوين الأخبار يوم الخميس الماضي عندما قال إن خيار رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس “مطروح على الطاولة” في الاجتماع المقبل للمركزي، وأضاف أن “من المناسب التحرك أسرع قليلا” لمكافحة التضخم.

وتراجع مؤشر البورصة السعودية 0.5% بضغط من هبوط 3.7% في شركة التعدين العربية السعودية “معادن” و1.6 % في سهم شركة الاتصالات السعودية.

كما هبط سهم تبوك (للأسمنت 1.6 % لدى تداوله دون الحق في توزيع الأرباح.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز أساسي للأسواق المالية في الخليج، يوم الجمعة بسبب احتمالات ضعف النمو العالمي ورفع أسعار الفائدة وإغلاقات مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الصين بما قد يضر بالطلب بينما لا يزال الاتحاد الأوروبي يبحث فرض حظر على النفط الروسي بما قد يقلل الإمدادات.

ونزل مؤشر بورصة قطر 0.5 % مع تراجع أغلب الأسهم المدرجة عليه بما شمل سهم صناعات قطر الذي هبط بنسبة 1.2%.

وهبط المؤشر في البحرين بنسبة 0.3 % إلى 2080 نقطة

وفي سلطنة عمان، تراجع المؤشر 0.4 % إلى 4219 نقطة. أما في الكويت، فخسر المؤشر 0.3 % إلى 9142 نقطة.