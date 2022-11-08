تراجع أعداد تراخيص «الملاكى» 54% خلال أكتوبر

تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» بنسبة %54 لتسجل 8 آلاف و128 مركبة خلال أكتوبر الماضى، مقابل 17 ألفًا و813 مركبة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى، احتفظت العلامة الصينية «شيري» بصدارة تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر للشهر الثانى على التوالى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1476 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وجاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية بإجمالى نحو 856 سيارة، تلتها «سوزوكى» ثالثا بواقع 727 وحدة.

وحصدت «شيفروليه» المرتبة الرابعة مسجلة نحو 706 سيارات، أعقبتها «إم جى» فى المركز الخامس بواقع 512 وحدة.

وحلت «هيونداى» فى المرتبة السادسة بإجمالى 443 مركبة، أعقبتها «بى واى دى» فى المركز السابع بواقع 355 سيارة.

واقتنصت «كيا» المرتبة الثامنة بترخيص 364 وحدة، تلتها «سكودا» فى المركز التاسع بواقع 303 سيارات.

وتمركزت «تويوتا» فى المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من ترخيص 245 سيارة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

واحتلت «رينو» فى المرتبة الحادية عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر، بعدما تمكنت من ترخيص 258 سيارة.

وظهرت «مرسيدس» فى المرتبة الثانية عشر مسجلة نحو 223 سيارة، تلتها «أوبل» فى المركز الثالث عشر بنحو 148 وحدة.

وحافظت «بيجو» على تمركزها فى المرتبة الرابعة عشر بإجمالى 145 مركبة، أعقبتها «ستروين» فى المركز الخامس عشر بنحو 139 سيارة.

وحلت «شانجان» فى المرتبة السادسة عشر بعدما تمكنت من ترخيص 118 مركبة، تلتها «أودي» فى المركز السابع عشر بنحو 97 وحدة.

وظهرت «فيات» فى المرتبة الثامنة عشر بنحو 88 مركبة، أعقبتها «سيات» فى المركز التاسع عشر بـ 80 مركبة. واقتنصت «جيب» المرتبة العشرين بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» فى مصر مسجلة نحو 74 مركبة، تلتها «هافال» فى المركز الحادى والعشرين بإجمالى 66 سيارة خلال الشهر الماضى.