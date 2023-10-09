تراجع أعداد تراخيص السيارات الملاكي بنسبة 49.6% خلال أول 9 أشهر من 2023 (جراف)

تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال أول 9 شهور من العام الحالى، بنسبة بلغت 49.6% لتسجل 69 ألفًا و968 مركبة، مقابل 139 ألفًا و42 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، الذى حصلت «المال» على نسخة منه، فإن «شيري» تصدرت قائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب، بعدما تمكنت من تسجيل 7 آلاف و371 وحدة خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضى.

وجاءت «نيسان» في المركز الثاني بترخيص 5 آلاف و845 سيارة، فيما صعدت «هيونداي» للمركز الثالث بواقع 4 آلاف و830 مركبة، تلتها «سوزوكي» بنحو 4 آلاف و711 مركبة.

وحصدت «كيا» المرتبة الخامسة بإجمالى 4136 سيارة، أعقبتها «مرسيدس» بترخيص 3993 وحدة.

واقنتصت «إم جي» المرتبة السابعة مسجلة نحو 3713 مركبة، تلتها «رينو» ثامنًا بواقع 3607 سيارة، تلتها «بي واي دي» بـ3548 وحدة.

واحتلت «سكودا» المركز العاشر بترخيص 3311 سيارة، أعقبتها «تويوتا» بنحو 2992 مركبة، ثم «فولكس فاجن» بإجمالى 2546 وحدة.

وجاءت «بي إم دابليو» فى المرتبة الثالثة عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 1909 سيارة، أعقبتها «شيفروليه» فى المركز الرابع عشر بترخيص 1782 مركبة، ثم «ميتسوبيشي» بواقع 1696 وحدة.

وحلت «ستروين» فى المرتبة السادسة عشرة مسجلة نحو 1434 مركبة، تلتها «أوبل» بنحو 1236 سيارة، ثم «أودي» بـ1179 وحدة.

وظهرت «بيجو» فى المركز التاسع عشر بترخيص 822 سيارة، أعقبتها «سيات» بإجمالى 706 مركبة، تلتها «فيات» بواقع 693 وحدة.

وتمركزت «رينج روفر» فى المرتبة الثانية والعشرون بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، مسجلة نحو 624 مركبة في مختلف وحدات المرور.