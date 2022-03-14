بورصة وشركات

تراجع أسواق الأسهم في الشرق الأوسط مع انخفاض الإقبال على المخاطرة نتيجة لهبوط النفط

هبط المؤشر السعودي 0.4 % مع نزول سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعوديةقرابة واحد بالمئة.
محمد عبد السند 12:15 م, الأثنين, 14 مارس 22 12:15 م, الأثنين, 14 مارس 22

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تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين إذ واصل المؤشر السعودي النزول للجلسة الرابعة على التوالي بعد أن أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الإقبال على المخاطرة في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار النفط بما يصل إلى أربعة دولارات للبرميل يوم الإثنين، لتواصل انخفاض الأسبوع الماضي مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا واستعداد الأسواق لرفع أسعار الفائدة الأمريكية.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث تعاملات 3.81 دولار أو 3.4 % إلى 108.86 دولار للبرميل في الساعة 0741 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية وتراجعت أسعار النفط على خلفية آمال إحراز تقدم في محادثات السلام الروسية الأوكرانية في حين تتأهب أسواق السندات لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يتحدث المفاوضون الأوكرانيون والروس مرة أخرى يوم‭ ‬الاثنين عبر رابط فيديو بعد أن أشار الجانبان إلى إحراز تقدم.

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وهبط المؤشر السعودي 0.4 % مع نزول سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعوديةقرابة واحد بالمئة.

وارتفعت أسهم أرامكو أكثر من عشرة بالمئة حتى الآن هذا العام مع ارتفاع أسعار الخام لأيام بعد غزو موسكو لجارتها. وتسبب الغزو الروسي، الذي تسميه موسكو “عملية خاصة”، في اضطراب أسواق الطاقة على مستوى العالم.

وأوقفت إيران المحادثات مع السعودية، حسبما أفاد موقع إلكتروني تابع لأعلى جهاز أمني إيراني يوم الأحد، دون ذكر سبب للقرار الذي جاء قبل موعد بدء جولة خامسة من المفاوضات هذا الأسبوع.

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كما تراجع مؤشر دبي 0.4 % متأثرا بانخفاض اثنين بالمئة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني و0.8 % لسهم بنك دبي الإسلامي .

وهبط مؤشر أبوظبي 0.4 % أيضا متأثرا بانخفاض 1.3 % لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك دولة الإمارات.

وتراجع المؤشر القطري 0.2 % مع هبوط سهم بروة العقارية بنحو 6 %.

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بقلم محمد عبد السند

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