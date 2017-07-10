تراجع أسعار كيا 1 – 15% في 7 أشهر

تتبعت “المال” أسعار طرازات كيا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، ووفقاً للقوائم المالية الصادرة عن المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، وكيل العلامة التجارية، الصادرة فى السادس من يوليو الحالى، ومقارنتها بالقائمة السعرية الصادرة فى الخامس من يناير.

وشهدت أسعار طرازات كيا تراجعاً فى أسعارها بقيمة تراوحت بين 5 آلاف وحتى 53 ألف جنيه، بنسبة 1% إلى 15%، باستثناء طراز سبورتاج فئة GT Line، والتى ارتفعت أسعارها خلال تلك الفترة 2000 جنيه.

كان وكيل كيا قد أعلن الخميس الماضى عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الكورية، والتى تضمنت خصومات على طراز سيراتو بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه.

وقال شريف فهيم، مدير تسويق كيا، إن الخصومات تستهدف دفع حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، وكسر حالة الركود التى تعانيها السوق منذ قرار تحرير أسعار الصرف.

ويوضح الجدول التالى قيمة ونسبة تغير أسعار طرازات العلامة الكورية كيا في الفترة من يناير وحتى يوليو:



القائمة السعرية لكيا الصادرة فى 5 يناير من العام الحالى: