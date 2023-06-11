تراجع أسعار زيت الصويا 500 جنيه للطن وانخفاض جديد في السكر

كشف حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، عن تراجع أسعار بعض السلع مثل انخفاض أسعار الزيت الصويا بنحو 500 جنيه في الطن ليتراوح السعر ما بين 53-54 ألف جنيه للطن وفقاً للنوع والجودة، كما انخفض سعر طن السكر ، بالتزامن مع استقرار سوق المواد الغذائية خلال الفترة الحالية، على خلفية توافر المعروض لغالبية السلع الأساسية ووجود مخزون استراتيجي آمن منها.

زيت الطعام

وكشف رئيس الشعبة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، تراجع سعر طن السكر بنحو 300 جنيه ليتراوح الكيلو ما بين 20 إلى 22 جنيهاً للكيلو ، موضحاً استقرار أسعار الجبن موضحاً أن سعر الجبن الأبيض يتراوح بين 76 إلى 96 جنيها للكيلو، والجبنة التركي من 140 حتى 180 جنيها للكيلو، والجبن المعلب الفيتا الربع كيلو تتراوح من 12 إلى 17 جنيها.

وفيما يخص أسعار المكرونة حجم 400 جرام، تتراوح أسعارها بين 8 إلى 10 جنيهات، والزيت 750 جراما من 40 إلى 45 جنيها، واللتر من 60 إلى 65 جنيها، وبالنسبة لسعر كيلو السكر يتراوح بين 20 إلى 25 جنيها.

كما يتراوح سعر الأرز اليوم ما بين 25 إلى 30 جنيها، وسعر كيلو اللبن السائب الجموسي يتراوح بين 20 و25 جنيها، والبقري من 8 حتى 10 جنيهات، والمعبأ سعر الكيلو من 25 وحتى 30 جنيها.

وأضاف أن أسعار البيض تبدأ من 105 إلى 115 والبيض الأبيض من 100 إلى 110 جنيهات، وأسعار البن العبوة 125 جراما تتراوح بين 25 إلى 35 جنيها، وعبوة الشاي 40 جراما من 5 إلى 8 جنيهات.

وأوضح أنه بالنسبة للحوم المصنعة العبوة 400 جرام تتراوح من 40 حتى 100 جنيه حسب جودتها، والكفتة وزن 400 جرام من 40 إلى 100 جنيه، وبالنسبة للحلاوة الطحينية من 80 إلى 100 جنيه للكيلو، واللانشون من 60 إلى 80 جنيها، واللانشون الأعلى جودة مثل الحلواني من 140 إلى 160 جنيها حسب الطعم والنكهة.

فيما يتراوح سعر كيلو الجبنة الفلامنك من 200 إلى 280 جنيها، والتونة المفتتة من 15 إلى 25 جنيها، والقطع من 25 إلى 40 جنيها، والماكريل الصغير من 18 إلى 20 جنيها، والكبير من 40 إلى 45 جنيها، والبلوبيف البرازيلي من 40 إلى 60 جنيها حسب الماركة، والمياه الغازية سعر اللتر من 8 إلى 12 جنيها.

وأشاد رئيس شعبة المواد الغذائية بالجهود الحكومية في عودة استقرار الأسواق، وبالمعارض الغذائية التي نظمتها والتي ساهمت في زيادة السلع الغذائية مثل معرض أهلا رمضان، ومعرض القوات المسلحة وكلنا واحد، التي خلقت حالة من استقرار الأسعار إلى حد ما، وبقرار الدولة بمد فترة إقامة هذه المعارض حتى عيد الأضحى المبارك.

وأكد المنوفي أهمية دور الغرف التجارية الأيام المقبلة في إتاحة السلع للمواطنين بسعر التكلفة، وأداء دورها المجتمعي لخلق حالة من التوازن في الأسواق، والتوسع في إقامة المعارض المختلفة وهي أحد أهم آلية عمل الغرف التجارية.

وشدد المنوفي على ضرورة كتابة الأسعار على السلع والمنتجات الغذائية، حتى نستطيع تنظيم وأحكام عملية تداول السلع الغذائية، وأيضا توحيد الأسعار بالنسبة لمنتجي السلع وعدم وجود سعرين للمنتج واحد الهايبر والسلاسل وآخر للمحلات الصغيرة لنفس السلعة لأنه يؤثر في النهاية على المواطن ويخلق حالة من عدم المنافسة العادلة في الأسواق.